Festa di compleanno a sorpresa, per i suoi 50 anni, per il leader della Lega e oggi ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. E per farlo ha scelto la provincia di Como, in particolare la tenuta de L'Annunziata di Uggiate Trevano.

Salvini (con Meloni e Berlusconi) festeggia i 50 anni a Uggiate Trevano

Nella serata di ieri, venerdì 10 marzo 2023, party a sorpresa ed esclusivo per il leader del Carroccio in provincia di Como, cui é da sempre legato per motivi familiari. Una festa alla quale non é mancata neppure la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

A festeggiare Salvini un centinaio di amici stretti e parenti, tra cui diversi ministri e sottosegretari, oltre che leghisti lombardi e comaschi. A immortalare la serata uno scatto, poi pubblicato sui social, dei tre leader del centrodestra. Non è mancato neppure il momento karaoke, proprio insieme alla premier Meloni.