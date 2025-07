San Camillo, festa all’ospedale Sant’Anna per salutare i padri Camilliani

Asst Lariana

In occasione del 14 luglio.

“Il nostro augurio è che lo spirito di San Camillo possa restare al Sant’Anna”.

Festa per San Camillo

Il 14 luglio, festa di San Camillo, la comunità di Asst Lariana si è ritrovata per salutare i padri Camilliani che hanno cessato il loro incarico come cappellani all’ospedale Sant’Anna e per rinnovare i saluti ai nuovi padri, don Giovanni Villa e don Stepan Tymonchak.

"L’augurio è che lo spirito di San Camillo possa restare in questo luogo - ha spiegato Giuseppe Rigamonti padre provinciale dei Camilliani - E ricordate che in ospedale le opportunità per essere semi di speranza sono tante".

"Ringrazio nuovamente i padri Camilliani a nome del vescovo Oscar per tutto il bene profuso nel compimento della loro missione nella Diocesi di Como - ha sottolineato monsignor Fausto Sangiani, pro vicario generale della Diocesi di Como - e auguro il meglio per il futuro, nei luoghi dove la loro presenza continua".

Una pergamena in dono

Al termine della messa il direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei, con Maurizio Morlotti, direttore sociosanitario e Giacomo Boscagli, direttore amministrativo, ha consegnato a padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino una pergamena per ringraziarli della testimonianza e attenzione avute nei confronti dei pazienti e di tutta la comunità ospedaliera.

"Quest’anno noi Camilliani celebriamo il 450esimo anniversario della conversione di San Camillo - ha ricordato padre Rigamonti - Il tema scelto, Conquistato da Cristo, ci trasferisce immediatamente al cuore del nostro carisma: un amore viscerale per i malati, vissuto come rivelazione concreta della compassione divina". Ordine dei Ministri degli Infermi è il nome scelto da San Camillo per indicare che i suoi membri dovevano avere come modello Cristo. L’elemento distintivo del loro abito è una croce rossa. Camillo (1550-1614) è stato proclamato santo nel 1746 da papa Benedetto XIV e insieme con San Giovanni di Dio, è patrono universale dei malati, degli infermieri e degli ospedali. La presenza dei Camilliani in provincia di Como era iniziata nel 1945 a Sondalo, nel sanatorio - come ha evidenziato monsignor Sangiani - e lì si è protratta fino al 1999. Verso il 1955 i Camilliani si sono stabiliti a Marchirolo, nelle valli varesine, con il seminario minore, dove sono rimasti fino al 1973, quando lo studentato si è trasferito a Varese. Nel 1975 al 2007 hanno prestato servizio all’ospedale di Sondrio e a Como all’ospedale Sant’Anna dal 1976 ad oggi. Gli ultimi Camilliani ad aver prestato servizio al Sant’Anna sono stati padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino. A salutarli ieri, insieme a padre Rigamonti, erano presenti anche i Camilliani che li hanno preceduti nel servizio padre Bruno Caliaro, Edoardo Gavotti e Carlo Merlo. A settembre al Sant’Anna è previsto l’arrivo di un terzo sacerdote che accompagnerà don Giovanni e don Stepan.