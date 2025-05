San Miro, domani la consegna dei riconoscimenti e degli attestati

Giornata di festa con la messa solenne in Santo Stefano

Tradizionale manifestazione molto sentita dai canzesi

Canzo si prepara alla Festa di San Miro. Domani, domenica 4 maggio, si svolgerà la tradizionale manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, dalla parrocchia di Santo Stefano e dalle associazioni canzesi.

Alle 10.30 verrà celebrata la messa solenne in onore di San Miro. Al termine, intorno alle 11.45, si terrà un aperitivo per tutti i presenti e alle 12.30 il pranzo comunitario.

Nel pomeriggio, dalle 14.15, animazione, giochi e paradello dalle 15.

Al teatro Sociale, a partire dalle 20.30, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di merito e riconoscimento.

Ecco tutti gli studenti premiati

Per le scuole secondarie di primo grado saranno consegnati attestati ad Aurora Lucarelli, Giovanni Tacchini, Kevin Tagliabue, Lorenzo Fiore, Sofia Brusco, Aurora Pina, Marco Valente e Samir Younis.

Per gli istituti superiori un riconoscimento a Carola Roda e a Chiara Bernasconi.

Per i laureati saliranno sul palcoscenico del Sociale Alice Sampietro, Matteo Pina e Veronica Nava.

Attestati di merito anche agli sportivi

Ecco tutti i nomi degli sportivi a cui andranno gli attestati di merito: Frida Barbagallo per la Federazione italiana sport rotellistici; Vittoria Visconti per il concorso ippico nazionale Fise; la squadra degli Esordienti femminile della Us Giovanile canzese; per l’Asd Karate Do Canzo saranno premiati Daniele Pontiggia, Ester Rivolta, Angelo Rivolta, Huyen Fiamberti, Alessandro Micciché, Anais Desantis e Anna Ramundi.

Traguardi importanti per le attività commerciali

Infine un riconoscimento andrà anche alle attività canzesi che hanno festeggiato un traguardo importante: Ottica Fantinato per i 50 anni di attività; Nava Luigi snc per i 40 anni; l’edicola dei fratelli Cupidi per 30 anni; La spoletta di Annalisa Patisso per i 25 anni.