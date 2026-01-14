San Vincenzo vince il premio “Eccellenza Duale AHK Italien” della Camera di Commercio Italo-Germanica

Il progetto dell’Istituto San Vincenzo di Albese si è distinto tra 49 candidature provenienti da 47 imprese di tutta Italia, per un totale di 812 partecipanti coinvolti in 16 settori professionali. La motivazione del premio sottolinea “per l’alto grado di innovazione tecnologica nella formazione, con strumenti e applicazioni all’avanguardia come robotica e intelligenza artificiale, che mantengono la professione attrattiva e al passo con il futuro”

Il trionfo nella categoria “Microimprese”

L’Istituto San Vincenzo trionfa al “Premio di Eccellenza Duale”, il prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) che premia le migliori iniziative a stampo duale attive in Italia. Il Centro di Formazione Professionale della Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo ha vinto nella categoria “Microimprese” per il progetto di apprendistato di I livello realizzato in collaborazione con Cascina Martina, azienda del settore zootecnico.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso Villa Almone a Roma, sede dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, lo scorso 16 dicembre alla presenza dell’ambasciatore Thomas Bagger e del Consigliere Delegato AHK Italien Jörg Buck.

Il coinvolgimento attivo delle imprese nel processo formativo

Il modello duale tedesco, al centro del Premio, prevede il coinvolgimento attivo delle imprese nel processo formativo attraverso veri e propri contratti di lavoro, contenuti formativi mirati e la presenza di tutor certificati in azienda. Un approccio che risponde concretamente alla crescente necessità di personale qualificato segnalata dal 39,2% delle aziende italo-tedesche. Dal 2018 a oggi, AHK Italien ha identificato e dato visibilità a oltre 330 progetti duali realizzati da più di 290 aziende su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di più di 4.800 studenti e apprendisti.

“Una conferma della qualità e dell’efficacia del nostro istituto”

Il progetto premiato rappresenta un esempio virtuoso di come la formazione professionale possa coniugare la valorizzazione delle tradizioni del settore zootecnico con l’innovazione tecnologica. Lo spiega il direttore dei corsi dell’indirizzo IeFP Filippo Borghi:

“Per l’Istituto San Vincenzo, questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma della qualità e dell’efficacia del proprio approccio formativo, capace di rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro preparando professionisti competenti e pronti a inserirsi nel mondo produttivo”.

“Sempre più imprese stanno investendo sulla formazione”

Le dichiarazioni del consigliere delegato Jörg Buck:

“Come AHK Italien, grazie al Premio di Eccellenza Duale disponiamo di un osservatorio sul panorama della formazione nel nostro Paese. I numeri di questa edizione del Premio ci confermano che sempre più imprese, di qualsiasi dimensione e in ogni settore produttivo, stanno investendo in percorsi di formazione a stampo duale”.