Sanificatori nelle aule contro il Covid-19

Alserio

Intervento alla primaria "Aldo Moro".

Dopo l'aumento dei contagi avvenuto durante le festività natalizie.

Installazione alle elementari

L’Amministrazione comunale alseriese ha comunicato che in ciascuna delle nove aule della scuola primaria "Aldo Moro" sono stati installati sanificatori per l’aria al fine di garantire una corretta e continua purificazione dell’ambiente. Una scelta che vede gli amministratori locali a fianco delle istituzioni scolastiche per offrire il massimo supporto nell’interesse primario degli studenti.

"Basta penalizzare gli studenti"

"Purtroppo, questo periodo di riapertura delle scuole dopo le festività natalizie è coinciso con un significativo aumento dei contagi da Covid-19 – afferma il sindaco Stefano Colzani – Tuttavia riteniamo che le scuole e le attività scolastiche non possano e non debbano subire ulteriori limitazioni, per non penalizzare i nostri alunni. Questo importante intervento è in continuità con una serie di provvedimenti che sono stati realizzati negli ultimi tempi per rendere più agevole e più funzionale lo svolgimento delle attività didattiche".