Sanremo 2022 le pagelle di Loris Diamante: Drusilla Foer Mvp della serata, Irama.. bravo ma come ti vesti?

GIUSY FERRERI - Tanto bassa che ha dovuto tagliare i capelli per non inciamparvici, è gioiosa in viso come al solito, d’altronde non pagare a Gardaland per il solo merito di non arrivare al metro non è male. Solito problema alle adenoidi ma nel complesso se restituisce le scarpe al night è tutto ok.

HIGSNOB HU - Nulla, pensavo e speravo che i tatuaggi in faccia fossero fatti all'hennè ma no. A quanto pare sono veri. Ok, non disdegno i tatuaggi, ma se ti tatui sulla fronte il tuo nome, se più scemo di quelli che sulla carta d’identità alla voce sesso mettono: poco. Lei è più inquietante di un topolino da cavia di quelli con gli occhi rossi che usano per testare il viagra di Berlusconi. Voce molto bella, il resta mi mette ansia.

MORO - Pazzesco di come risalti un uomo solo perché vestito bene. Del resto è vestito da uomo e non da cretino come tutti gli altri. Dimentica un cerchio di una vecchia punto Diesel al dito. Un po’ meno teruncel…

AKA7 - Per questa sera ha deciso di vestirsi da Macarons scaduto. Ok che arriva Pasqua e vanno i colori pastello, così però mie pare un po’ too much. Oggi poca COSTANZA negli stivali.

RANIERI - Mi ha rotto...

DARGEN D’AMICO - Fa divertire, si veste al noleggio degli abiti del negozio “Vesti la tua figura di m***a” e non toglie mai gli occhiali per evitare che la finanzia gli apra una caserma in cameretta! Bene così.

IRAMA - Pettinato come la tizia di tutti pazzi per Mary, o quanto meno ha usato lo stesso gel. Oggi dopo il trambusto delle rete delle sogliole, riesce a recuperare degli abiti da lavoro dell’azienda di elettricisti sanremese “lampadine e metadone”. Bravo, il mio secondo preferito ma daje, vestiti pulito.

MICHELE BRAVI - È più disturbato di Sky quando piove, bianco come il culo di suor Germana e più magro di Fassino a dieta. Non bastasse, decide di vestirsi da Fragola disidratata. Pare sia andato in riva al mare a Sanremo e siano state le papere a lanciargli il pane.

BLANCO MAHMOOD - Nulla, riescono a farmi piacere anche i discutibili outfit che presentano. Sono pazzeschi.

MORANDI - Alla fine non puoi non starti simpatico dai. È un vecchietto simpatico a cui sono state montate delle parabole di Sky al posto delle mani. Con lui vicino hai calcio, serie tv, cinema e fiction a 9,90 anche in galleria.

ELISA ph5.5 - Lo shampoo!!

RAPPRESENTANTE DI LISTA - Il tizio che sta con lei è identico a Zed di scuola di polizia ed è più inutile del tizio che cantava negli 883 che menava sfiga. Capissero che è Sanremo e non Viareggio magari comincerebbero a smetterla di vestirsi male. Dai, sù, CIAO CIAO.

ZANICCHI - Iva mia, non smettere mai di farmi battere il cuore. 82 anni ed è più in forma di me dopo un Campari. Sarà che è tardi, sarà che sono un vizioso… Ma io comincio a guardarla con occhi diversi. Sogno erotico.

ACHILLE LAURO - Vedi sopra Massimo Ranieri

ANA MENA - No dai 200 mila ore più che il titolo della canzone dovrebbero essere le ore da farle fare ai servizi sociali per farci subire questa canzone. Unica nota positiva, è turbophregna.

EMMA - 80kg. Abbiamo trovato i kg che ha perso Noemi.

GIOVANNI TRUPPI - Vai a casa per Dio. Lui non dovrebbe esserci a Sanremo. Ma manco in Liguria… ma manco in Italia. Non ha una bella voce, si veste come dovesse andare all’oratorio a mettere giù i tavoli per la festa dell’unità e non sta simpatico nemmeno ai suoi genitori. Prossimo anno nel parcheggio a vendere i toast.

DRUSILLA FOER - 100, MVP di serata. Tiene il palco in maniera pazzesca e rende bene idea rispetto a discutibili piagnistei della sera prima su come si faccia ad affrontare discorsi delicati essendone in grado. Un monologo lo fai se sei in grado e lei si. Lo è stata. PAZZESCA.

Chiedo scusa pubblicamente a Giammy Fuma. la mia bugia ripiena alla nutella per ieri sera. Non meritavi di essere trascurato così.