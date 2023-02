Sanremo 2023 le pagelle di Loris Diamante: Lazza da podio e Giorgia delude

Arrivano a ridosso dell'inizio della terza serata le pagelle di Sanremo di ieri sera, mercoledì 8 febbraio. Come al solito l'ironia del nostro Loris Diamante è sempre pungente.

WILL - Alla scuola pubblica di Buccinasco rompono il riscaldamento e Will, povero ragazzo, non riesce a fare il saggio di terza media a cui tanto teneva. Suo zio fa il messo a Sanremo, e dopo aver beccato il sindaco in situazioni imbarazzanti con Rosa Chemical, ha un "favore" da richiedere. Non so se sia o meno la verità, ma non ho altre spiegazioni sul fatto che questo sia sul palco.

MODA - La canzone dei Modà mi ha messo più tristezza di quando mi peso. LASCIAMI... già il titolo non prometteva niente di buono, se poi, ci aggiungiamo questo che beve veleno e si lagna come Facchinetti senior, il gioco è fatto. Povero lui, non mi ha fatto nulla, ma ogni volta che ascolto una sua canzone mi mancano anche le ex dei miei amici.

SETHU - Sono davvero felice che il filippino di Claudio Bisio abbia avuto tanto successo. La giacca completamente strappata deve essere ancora una volta imputata a Blanco. Pare infatti che poco prima dell'esibizione di Sethu passasse di lì Blanco con gli auricolari del Motorola startack che parlava con un operatrice Vodafone che parla dall'Italia. Una piccola interferenza ed ecco che l'ira del giovanotto si abbatte sulla giacca del povero Sethu. Mi spiace perché, oltre a pettinarsi come un CRETINO nucleare, trovo sia un bravo ragazzo.

ARTICOLO 31 - Dj Jad non poteva presenziare, al suo posto arriva Concetta, un’anziana signora siciliana che piange e si dispera sotto compenso ai matrimoni di paese. Nel complesso la sua utilità è paragonabile ad un culo senza buco. La canzone suona bene, ma sono decisamente di parte! Un cono panna e fragola grazie.

LAZZA - Che dire, al momento dopo Mengoni che fa gara a parte, è la mia preferita. Lui è più tamarro di un maranza al centro commerciale di Cinisello Balsamo la domenica pomeriggio ma ultimamente non ne sbaglia una. L’esatto mio opposto che non ne faccio una giusta manco per sbaglio. Sento puzza di podio.

GIORGIA - Avevo un sacco di aspettative. Sono rimasto più deluso di una paio di mutandine provate da Belen finite poi a Cristiano Malgiolio perché a lei non piaceva il colore. Bella voce ok, ma la canzone fa decisamente cagare.

COLA IL PESCE DI MARTINO - Sarò stupido e superficiale ma a me il loro nome blocca un sacco. Mi sa tanto di due che si lavano poco. La canzone è carina e orecchiabile, detto ciò, finche non avrò occasione di annusarli personalmente, non intendo cambiare idea e togliermi i pregiudizi. Spero si vestano di merda le prossime sere perchè davvero, non saprei cosa altro scrivere su di loro.

SHARI - A parte che finge palesemente di suonare il pianoforte per i primi secondi, un po' come quando vado i concerti io per compiacere donzelle e fingo di muovere le labbra sperando di azzeccare una parola ogni settanta. La canzone non mi fa impazzire, vorrei riascoltarla, ma sia chiaro, senza impegno.

MADAME - Madame è un po' come i dolci. Alterno momenti in cui il mio unico scopo di vita è il diabete, ad altri in cui cerco di togliere lo zucchero anche dal caffè dei miei clienti. A sto giro non saprei, canzone molto carina che passerà sicuramente un sacco in radio, togliendo spazio magari a Gigi D'Alessio. Sperem.

LEVANTE - Continua imperterrita a volersi immolare a una Mina2.0 risultando più Minicicciolo. Fridha Kalo c'è già stata, e attenzione attenzione, non sei tu. La canzone è un mix di lamenti che in alcuni momenti ricorda tanto mia madre quando trovava la carta dei Buondì sotto al letto perchè non avevo sbatta di alzarmi a buttarla nel cestino.

TANANAI - Prima di tutto voglio fare i complimenti al ragazzo per aver vinto il primo premio con unanimità per le occhiaie più pronunciate di Europa e parte dell'asia. Non era facilissimo battere Giorgino detto il "pocaluce". Panettiere di Ostia che dorme si e no 28 minuti a notte. La canzone è molto bella, farà bene in classifica e di sicuro non arriverà ultimo. Per quello ci pensa la Oxa.

ROSA CHEMICAL - Pare che Salvini abbia avuto un malore durante la sua esibizione. Così fosse, proporrei di fargli presentare il festival al buon Chemical da stasera. La canzone è bella, divertente e simpatica. Lui non è del tutto registrato e forse il bello è proprio quello. Oggi ho letto un sacco di commenti boomer sui vari social. Non ci sono riuscito personalmente, ma voglio assicuravi che ho dedicato un sincero e fraterno vaffanculo ad ognuno di voi.

LDA - Usa l'acronimo del suo nome perchè anche lui si vergogna del padre. Solo per questo merita un abbraccio fortissimo. La canzone sembra più la conta che usavo con i miei compagni alle medie per vedere che doveva mettere il veleno nel tè della suora che una vera canzone. (Colgo occasione per salutare quello che è uscito alla conta ma non ancora uscito dal carcere. Ciao Emilio)

In buona sostanza non posso essere lucido. Suo padre mi sta davvero troppo sul cazzo.

PAOLA E CHIARA - Una delle due, presumo Paola, ma nemmeno le madri ormai le riconoscono, ha addosso più plastica di un fiume qualsiasi in India, tanto che la Thumberg pare abbia in programma di farne argomento principale di discussione per il prossimo discorso, intitolato: "QUELLA MORA di PAOLA e CHIARA LA PORTANO VIA AL MARTEDI MATTINA IN CENTRO A BITONTO" La canzone è identica a tutte le altre della loro discografia e devo dire che non mi piacciono tutte e tre.

Leggo sgomento nei soliti boomer per l'esibizione di Fedez. Ragazzi su Rete 4 fanno le repliche di forum alla sera. Risparmiate tempo per continuare a vivere la vostra meravigliosa vita piena di successi, riconoscimenti e troppe poche sberle da piccoli.

Stasera cantano tutti, se non ci mettono troppa pubblicità per martedì prossimo dovrebbe finire.