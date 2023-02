Sanremo 2023, le pagelle di Loris Diamante: punta tutto su Elodie e Lazza

Anche quest'anno il canturino Loris Diamante intrattiene i social commentando il Festival di Sanremo. Ieri sera, venerdì 10 febbraio 2023, è andata in scena la penultima serata, quella dedicata alle cover in duetto con artisti ospiti.

Sanremo 2023, le pagelle di Loris Diamante

ELODIE

Io veramente … non ho il cuore abbastanza forte per certe cose. Ho invidiato il microfono tutta esibizione. Tra l’altro, vista la stazza della socia, staremmo benissimo insieme amo.

OLLY CUCCARINI

Palesemente categoria step-mom.

Lei ha addosso una grinta che nemmeno Lapo dopo aperitivo, è riuscita nell’intento di fare risvegliare dal torpore l’intimo di Gianni Morandi.

ULTIMO RAMAZZOTTI

Ultimo stasera ha judo e non può venire, fortuna vuole che c’è la Nannini libera e lo sostituisce. Bella cover, Eros numero uno. Non fosse che ha la figlia più odiosa del mondo potrei volergli quasi bene.

LAZZA EMMA LAURA MARZADORI

Ribadisco. LAZZA VINCE

Sa suonare il piano, scrive da dio, rappa bene e a quanto pare ha anche una voce della madonna. Se vince giuro che me lo tatuo!

SHARY SALMO

Sono di parte, io a Salmo darei in mano anche la mia postepay. Peró è obbiettivo dire che mangi qualsiasi palco con una facilità pazzesca. Lei somiglia tanto alle tizie che fanno il diciottesimo al boss delle cerimonie a Napoli. SALMO VUOI ESSERE MIO PADRE!?!

GRIGNANI ARISA

Grignani tanto sobrio quanto bella Arisa.

Credo si siano cartellati di Campari tutto pomeriggio. Nel complesso se non inquadrano Arisa, resta un buon spot per il Sert.

LEO GASSMAN BENNATO

Scusate ma avevo da fare la pipì.

ARTICOLO 31 e FEDEZ

Mi sento giovanissimo… fantastici!

Mi ricordo i tempi in cui riuscivo ad allacciarmi le scarpe, sono commosso.

Quasi quasi esco a bere una tisana!

PAZZESCHI

GIORGIA ELISA

Elisa anche stavolta ha i capelli aglio olio e peperoncino. Shampoo a parte due voci pazzesche senza eguali, messe insieme big bang facile.

SPAVENTOSE

COLA PESCE DELLA BRUNI

Gli scazzava vincere il festival perché domenica mattina hanno il corso di nuoto, quindi decidono di fare un'interpretazione di merd* con la Bruni che “canta” tutta la canzone con una mano alzata. Si scoprirà poi che voleva la parola per chiedere che cazz* ci facesse li. Domani pressione degli zigomi dal gommista e siamo ok!

CUGINI DI CAMPAGNA VALLESI

Vallesi in realtà è una badante rumena travestita per cercare di tenere a bada i 4 nonnini. Due di loro dormono palesemente tutta l’esibizione, ma sono teneri così. Domani finale e domenica tornano a bestemmiare e scatarrare durante la briscola al bar di paese.

MENGONI

Non ne sbaglia una manco a pagarlo.

Fa oggettivamente gara a parte. E tra l’altro ha lasciato la pelle a quelli di poltrone e sofà stasera.

SPAVENTOSO

GIANMARIA AGNELLI

Gianmaria mi piace sempre, ha quell’aria da manga del Trentino Alto Adige che ha il suo perché! Manuel Agnelli suona tutto. Anche un campanello ad un certo punto. Il problema è che canta anche. Ma stavolta devo ricredermi, mi è piaciuto anche lui.

MR RAIN FASMA

Mi hanno gasato! Non fossi in fin di vita per via della stanchezza farei 4 salti. Sono le 4 del mattino e mancano ancora 1800 cantanti. Bene ma non benissimo.

MADAME E IZI

Poesia!

Niente altro.

Poesia!

Ragazzi non ho fatto in tempo con gli altri che dovevo aprire il bar!.