È entrata in funzione nei giorni scorsi la nuova Tac a servizio, all’ospedale Sant’Anna, dell’unità operativa di Radiologia, diretta dal dottor Lorenzo Moramarco.

Sant'Anna: installata una nuova Tac in Radiologia

Con la conclusione degli interventi, è stato altresì riconsegnato il macchinario che Asst Lariana aveva noleggiato per evitare la sospensione delle attività. Il nuovo macchinario è una Tac a 256 strati, dotata di un algoritmo per la riduzione della dose di radiazioni emessa, riduzione che la rende idonea anche per esami su pazienti pediatrici.

È dotata, inoltre, di software che ne consentono l'utilizzo in ambito cardiologico e neurologico, così come previsto dai recenti protocolli di studio relativi a tali specialità, nonché in ambito oncologico ed ortopedico.

Per quanto riguarda le prossime consegne delle grandi apparecchiature acquisite grazie ai fondi Pnrr, è arrivato in questi giorni il nuovo mammografo destinato all’ospedale Sant’Anna e in giugno sarà consegnato quello per la Casa di Comunità Napoleona a Como (quelli per gli ospedale di Cantù e Menaggio sono già stati consegnati e collaudati).