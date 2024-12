Sant'Antonio: è già al lavoro il comitato organizzatore

Crevenna tornerà protagonista dal 12 gennaio prossimo

In concomitanza si renderà omaggio al parroco per il suo cinquantesimo

E’ già in fermento il comitato organizzatore della Fiera di Sant’Antonio. E’ stato stilato infatti il programma per il prossimo gennaio della tradizionale manifestazione che vede protagonista la frazione di Crevenna, a Erba.

Tra l’altro quest’anno accanto al consueto evento ci sarà un motivo in più per far festa: inizieranno proprio da qui le iniziative per omaggiare il parroco, don Alessandro Vismara, per i suoi cinquant’anni di ordinazione sacerdotale.

Ma non solo. Quest’anno ricorrono anche i 500 anni dalla realizzazione dell’affresco della chiesa di San Cassiano, che raffigura la Madonna delle foglie a cui i fedeli sono legatissimi.

Bancarelle e parco divertimenti non mancheranno per la gioia di grandi e piccini

La Fiera si aprirà domenica 12 gennaio alle 9 con il via ufficiale alle bancarelle e al parco divertimenti. Dalle 10 sarà accessibile la chiesa e alle 14.30 si svolgerà la benedizione dei bambini e delle famiglie con distribuzione del dolce «I campanelli di Sant’Antonio». Parteciperà alla cerimonia, il gruppo campanaro di Bergamo. Chiuderà la giornata la messa delle 17.

La manifestazione proseguirà poi il fine settimana successivo, da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. In particolare venerdì 17 alle 20.30 si terrà il "falò del purcel", mentre domenica 19 ci sarà la processione con le confraternite a cui seguirà la celebrazione della messa e, infine, la benedizione dei trattori e dei prodotti della terra.