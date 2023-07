E domani sarà il primo weekend da bolino nero per la Ss36, la strada che collega Lecco e la Valtellina. Ma saranno anche altre le strade soggette a traffico intenso e proprio per questo Anas ha attivato il Piano mobilità estiva 2023 sulla rete con iniziative e misure che hanno l'obiettivo di minimizzare i disagi, ridurre le possibili criticità legate al prevedibile notevole aumento dei flussi di traffico e migliorare l'assistenza ai clienti.

Sarà il primo weekend da bollino nero: previsto tanto traffico sulla Ss36

Sarà un fine settimana all'insegna di traffico intenso sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani. La situazione di Lecco sarà quindi da tenere attentamente sotto controllo.

Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, domani, sabato 15 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 16 luglio 2023 dalle 7 alle 22.

Statale 36 tra le arterie più trafficate

La Statale 36, secondo le previsioni di Anas, sarà tra le arterie del Nord Italia interessate dai maggiori flussi di traffico. Con la super lecchese anche i raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

La riduzione dei cantieri

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, i cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale.

Rotolando verso sud? Attenzione per chi parte per le ferie

Il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Viaggiare informati

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/ infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

- VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas. it/info-viabilità/vai;

- APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";