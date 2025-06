Sarà un'estate di interventi sugli edifici scolastici

Tinteggiature, relamping, adeguamento degli impianti: sono solo alcuni degli interventi che nei prossimi giorni coinvolgeranno gli edifici scolastici del Comune di Fino Mornasco.

Le parole dell'assessore

Spiega Simone Passiatore, assessore ai Lavori pubblici:

"Come Amministrazione crediamo che l’istruzione pubblica sia uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità. Non è solo un dovere garantire edifici scolastici sicuri, moderni e accoglienti, ma è una scelta politica chiara: investire nella scuola significa investire nel futuro".

Lavori in estate

Così, approfittando dell’estate e della sospensione delle lezioni, verranno avviati diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici del territorionin modo da non interferire con l’attività didattica.

Interventi per la prevenzione del rischio di sfondellamento dei solai sono stati programmati in 5 edifici con un investimento complessivo di circa 37mila euro. Prosegue Passiatore:

"Parallelamente, verranno ritinteggiati anche gli interni della scuola primaria di Val Mulini, di quella di Socco e della palestra di via Trento. In quest’ultima struttura sarà anche eseguito un intervento di relamping, con la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con lampade a led, più efficienti e sostenibili, per un impegno economico complessivo di circa 54mila euro".

Oltre 200mila euro di investimenti

Alla primaria di Val Mulini inizieranno anche i lavori per il rifacimento del tetto del refettorio e l’adeguamento dell’impianto elettrico e dei serramenti, con un ulteriore investimento pari a 142mila euro. Conclude l'assessore:

"In totale, verranno investiti oltre 230mila euro nelle scuole del nostro Comune: una cifra importante, che testimonia con i fatti la continua attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti del patrimonio scolastico pubblico".

Infine, l’Amministrazione comunale è in attesa di risposta in merito alla partecipazione a un bando del Ministero dell’Ambiente per i fondi necessari alla sostituzione dei serramenti all’infanzia di Andrate.