Sarr è l’ultimo nato del 2024, Antonella è la prima del nuovo anno all’Ospedale di Erba. Sono stati rispettivamente un maschietto e una femminuccia a «chiudere» l’anno appena terminato e ad «aprire» l’anno cominciato da pochi giorni al nosocomio della città. I piccolini sono nati rispettivamente l’ultimo giorno del 2024 e il primo del 2025.

Un fiocco azzurro e uno rosa

Sarr è il terzogenito di Sarr, 51 anni, operaio, e Ramatoulaye Voissi casalinga di 34 anni, marito e moglie originari del Senegal e nello specifico della città di Thies, arrivati lo scorso gennaio a Erba, dove abitano anche tuttora. Il piccolo Sarr è venuto alla luce alle 2.40 della mattina del 31 dicembre, per la gioia di mamma e papà e dei fratellini Amadou, 11 anni, e Penda, 6 anni.

«Siamo molto contenti: siamo arrivati qui a Erba lo scorso 16 gennaio e, a quasi un anno esatto di distanza dal nostro arrivo, festeggiamo l’arrivo del nostro terzo figlio, in questa stessa città - ha commentato il papà Mamadou - E’ stata una bellissima emozione, siamo felicissimi e sia lui che la mamma Ramatoulaye stanno bene».

Il primo fiocco del 2025 all’Ospedale di Erba è invece un fiocco rosa. La piccola Antonella è infatti la prima nata dell’anno appena cominciato, per la gioia dei genitori Gabriel e Taynã. La piccolina è venuta alla luce alle 18.32 del primo giorno dell’anno e sia lei che la mamma sono in buona salute.