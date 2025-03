Scacchi: quattro squadre del "Galilei" si sono qualificate alla fase regionale dei campionati studenteschi

Il liceo erbese ha preso parte con un totale di trentuno studenti

Sfide tra giovani provenienti da scuole della provincia

Lo scorso 14 marzo si è tenuto al Padiglione Polifunzionale di Albese con Cassano il torneo provinciale di scacchi, nell’ambito dei campionati studenteschi. Il liceo scientifico "Galilei" di Erba ha aderito all’iniziativa, partecipando con ben sei squadre formate da trentuno studenti in tutto, le quali hanno sfidato quelle provenienti da scuole della provincia in tornei divisi per età e genere. Quattro di queste squadre si sono classificate prime nei rispettivi tornei, ottenendo così la qualificazione alla fase regionale che si terrà a Lariofiere martedì 25 marzo.

Un riconoscimento importante per i ragazzi

Soddisfatti i docenti di riferimento, come spiega il professor Lorenzo Madasi:

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri studenti, che hanno saputo dimostrare un grande impegno e una passione crescente per il gioco degli scacchi. Il progetto, che è parte della proposta scolastica del nostro liceo ormai da tre anni, ha avuto un impatto positivo non solo sull’aspetto competitivo, ma anche sullo sviluppo delle capacità logiche e strategiche degli studenti. I ragazzi hanno lavorato con serietà, mettendo in campo non solo le loro abilità, ma anche un forte spirito di squadra. Arrivare primi ai tornei provinciali e qualificarsi per le fasi regionali è un riconoscimento importante per il loro impegno. Questo successo è la dimostrazione di come attività extracurricolari come il gioco degli scacchi possano arricchire l’esperienza scolastica e contribuire alla crescita personale degli studenti. Per la prima volta nella storia del nostro progetto, siamo felici di annunciare che due squadre femminili si sono qualificate per i regionali. Lo scorso anno due squadre della nostra scuola sono riuscite a qualificarsi alla fase nazionale: fu un risultato eccezionale e i nostri ragazzi ebbero l’opportunità di confrontarsi con studenti provenienti da tutta Italia, radunati a Montesilvano in Abruzzo per un torneo di quattro giorni. Non sarà facile ripetere l’impresa, ma sicuramente anche quest’anno ci riproveremo".

Allenamenti ogni giovedì a scuola

Al liceo gli studenti hanno la possibilità di partecipare al "progetto scacchi" allenandosi tutti i giovedì a scuola dalle 14 alle 16, insieme ai professori Lorenzo Madasi, Mariano Lauletta e Francesco Ricciardi. Nei mesi di ottobre e novembre, inoltre, alcuni di loro hanno anche avuto la possibilità di seguire un corso più avanzato, tenuto presso la sede de Lo Snodo in collaborazione con il circolo di scacchi erbese "Arrocco Lungo".

Ecco tutti i nomi dei vincitori

I campioni provinciali 2025 Juniores sono Andrea Gatti, Allan Gil Jaramill, Riccardo Angeloni, Guglielmo Pietrini, Matteo Colombo.

Le campionesse provinciali 2025 Juniores sono Ginevra Lauletta, Claudia Fulcro, Ginevra Nava e Caterina Piatti.

I campioni provinciali 2025 Allievi sono Emanuele Colombo, Edoardo Bottin, Tristan Ciceri, Roberto Mattioli e Gabriele Mekiker.

I terzi classificati provinciali Allievi 2025 sono Tommaso Cugno, Filippo Ripamonti, Leonardo Kara, Nicholas Nava e Filippo Ripamonti.

Le campionesse provinciali 2025 Allieve sono Federica Pirras, Dana Elyiv, Giada Panzeri e Gaia Poletti.