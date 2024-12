Scacchiera gigante nel parco del Municipio

Fa parte del completamento del progetto di riqualificazione dell'area verde

Novità dedicata in particolare ai più grandi

Nel parco del Municipio di Longone al Segrino fa ora bella mostra di sé la scacchiera a misura d’uomo. Il giardino comunale, come annunciato qualche mese fa dall’Amministrazione longonese, ha aggiunto un nuovo gioco, dedicato ai più grandi. La proposta è nata a seguito delle opere di sistemazione della grande area verde che attornia il palazzo municipale. E’ stata installata un’apposita pedana, composta da una serie di piastrelle bianche e grigie che ripropongono il gioco degli scacchi.

L'Amministrazione punta al massimo rispetto da parte dei fruitori del luogo

Lo spazio individuato per il gioco è proprio di fronte all’edificio comunale: attualmente è libero e accessibile a tutti, contando nel rispetto dei pezzi da parte dei fruitori del parco. Ne è soddisfatto il primo cittadino, Carlo Castelnuovo: "E’ uno spazio che ben si presta a questo tipo di gioco e sta molto bene nel contesto. Ci auguriamo che tutto venga lasciato in condizioni ottimali. Studieremo poi anche un sistema di chiusura automatizzata dei cancelli, in modo da dare un orario di ingresso all’area".