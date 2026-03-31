Scacco matto in biblioteca comunale

Il Comune di Olgiate Comasco, biblioteca e assessorato alla Cultura, organizza un laboratorio introduttivo al gioco degli scacchi.

Scacco matto in biblioteca

Ecco un’opportunità per avvicinarsi a uno dei giochi strategici più affascinanti, sviluppando logica, concentrazione e capacità di problem solving. Sabato 11 aprile, dalle 10 alle 12, la Sala mostre del centro congressi Medioevo, in via Lucini, sarà cornice dell’iniziativa.

Invito ai giovanissimi

I destinatari dell’attività sono ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni di età. Il laboratorio introduttivo al gioco degli scacchi sarà condotto dall’associazione sportiva dilettantistica La Torre.

Evento gratuito

La partecipazione all’evento è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Per le necessarie iscrizioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 031-946388 e all’indirizzo di posta elettronica olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.