"Un’avventura molto dura, ma fantastica": così Jane Garnett, bellagina, commenta l’esperienza appena portata a termine, la scalata al Machu Picchu, insieme alla sorella Michelle. Non una semplice vacanza ma un viaggio all’insegna della beneficenza. Con loro, infatti, altre 32 persone dai 18 ai 68 anni unite dalle raccolte fondi con cui hanno scelto di intraprendere quest’esperienza.

Scalano il Machu Picchu per aiutare la ricerca sull'Alzheimer

"Il viaggio è stato ancora più speciale per le persone che ho conosciuto, ognuna raccoglieva fondi per una causa diversa legata alla beneficenza. Io e mia sorella per l’Alzheimer, per cui le persone hanno donato quasi 4 mila euro, quindi ringrazio tutti". Il viaggio aveva infatti lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca ed è dedicato alla loro mamma, affetta proprio da questa malattia.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 28 maggio 2022 in edicola

