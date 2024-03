Scarica sacchi in strada, rischia una multa di 10mila euro

Rischia una multa fino a diecimila euro la donna che ha abbandonato alcuni sacchi neri a Seregno.

Sacchi neri in strada, ora rischia una multa

La Polizia Locale di Seregno, infatti, le ha contestato il reato di abbandono di rifiuti come configurato dall’articolo 255 del Codice di Tutela Ambientale.

All’identificazione della persona - una donna di 59 anni residente in provincia di Como, ma che stava effettuando alcuni lavori in una abitazione della città – gli agenti sono risaliti anche grazie alla collaborazione di alcuni residenti che hanno segnalato quanto accaduto. Dalla individuazione del veicolo, una berlina, si è risaliti al proprietario e, da questi, all’effettivo conducente, che nulla ha potuto fare se non ammettere le proprie responsabilità.

"Importante segnale di presenza"