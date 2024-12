Scatole di Natale dai bimbi della scuola

Tutti i bambini delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Cantù 3 in aiuto alle famiglie in difficoltà del territorio.

E’ la bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle scuole elementari di Vighizzolo, Mirabello e Cascina Amata di Cantù che si è conclusa nella mattinata di giovedì 19 dicembre.

Un sorriso per Natale

Il progetto ha preso il nome di "Un sorriso per Natale", come ha spiegato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Cantù 3 Giovanna Ugga:

"I bambini, insieme alle maestre, hanno pensato a un’iniziativa per Natale, che potesse essere d’aiuto alle famiglie del territorio, che si trovano a vivere in difficoltà economiche. Così hanno accolto il progetto di realizzare delle scatole, già portato avanti nella scuola di Capiago Intimiano, all’interno delle quale collocare oggetti che potessero essere in qualche modo d’aiuto a queste stesse persone in difficoltà".

In ogni classe si sono così formati piccoli gruppi di 4 o 5 studenti, che si sono messi al lavoro: in ciascuna scatola i ragazzi hanno collocato un oggetto “caldo”, come una sciarpa o una coperta per esempio. Accanto a questo vi hanno posto un prodotto dolce, poi un gioco o un passatempo a seconda che la scatola fosse destinata a un adulto o a un bambino, poi ancora un oggetto per la cura della persona e infine un biglietto che avesse un contenuto gentile. Mediamente in ogni classe sono state realizzati tra le 4 e le 5 scatole.

Ha proseguito la preside:

"Complessivamente a scuola ne sono state realizzate poco più di un centinaio. Però a queste si devono aggiungere quelle che alcuni bambini hanno voluto realizzare a casa con i loro genitori, che poi hanno messo insieme alle altre da donare alle famiglie in difficoltà. Su ciascuna scatola i ragazzi hanno indicato il potenziale destinatario, scrivendo sopra “adulto” oppure “bambino”, distinguendo maschio e femmina, perché ovviamente cambia la tipologia di oggetti che si trova all’interno della scatola".

Il contributo del Lions Club

Un contributo importante all’iniziativa è stato dato dai Lions Club di Capiago Intimiano, del quale la preside è anche vicepresidente. Il club di servizio ha infatti messo a disposizione il materiale necessario per impacchettare gli oggetti, che poi verranno donati.

L’atto finale del progetto solidale dell’istituto comprensivo Cantù 3 si è svolto nella mattinata di giovedì. Attorno alle 10, infatti, gli operatori del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù sono andati nella sede del comprensivo. A loro gli studenti delle scuole primarie hanno consegnato i box che hanno realizzato. Spetterà infatti al personale della Cri consegnare alle famiglie in difficoltà il dono natalizio realizzato dalle ragazze e dai ragazzi degli istituti afferenti al Cantù 3.