Scatta la foto di fenomeni atmosferici più bella del mondo: "Non era nata per un concorso..."

Si chiama "Morning fog" (nebbia del mattino) ed è la foto di fenomeni atmosferici più bella del mondo. A scattarla ad Airuno è stato Giulio Montini, di Casnate con Bernate, che ha conquistato il prestigioso premio Weather Photographer of the Year 2021.

"Quella foto non era nata per un concorso, l’avevo scattata nel 2017 - ci ha spiegato il fotografo casnatese - Avevo saputo da immagini scattate da altre persone di questo luogo particolare. Il Santuario della Rocchetta si trova a circa 100 metri sul livello dell’Adda a Airuno ma per poter realizzare una foto di quel tipo devono esserci condizioni molto particolari".