E' evaso dagli arresti domiciliari due volte e per un 31enne, "tradito" dal braccialetto elettronico, è scattato l'arresto

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

E’ evaso dagli arresti domiciliari e per un 31enne, “tradito” dal braccialetto elettronico, è scattato l’arresto

Il fermo

A Cassina Rizzardi, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Como, nei confronti di un 31enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Determinante è stata la tempestiva attività della Centrale Operativa dei Carabinieri di Como che, ricevuto il segnale di allarme generato dal braccialetto elettronico, ha immediatamente attivato le pattuglie dell’Arma, consentendo ai militari di intervenire e accertare la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I due episodi di evasione contestati al 31enne, risalenti al 2 e al 17 novembre, assieme alla denuncia per porto abusivo di armi, a seguito del possesso di una pistola replica, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a disporre la revoca degli arresti domiciliari e la contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere, con conseguente trasferimento dell’uomo nella Casa Circondariale “Bassone” di Como.