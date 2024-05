Sciame d'api: paura al cimitero maggiore di Cantù

Hanno visto una nuvola nera dapprima aleggiare e poi muoversi improvvisamente tra le tombe del cimitero maggiore. E la paura ha fatto presto a diffondersi tra le persone, che nella mattinata di giovedì hanno fatto visita ai loro cari venuti a mancare, oggi seppelliti al cimitero maggiore di Cantù, in via Cesare Cantù. Così è scattato immediatamente l’allarme , lanciato dal custode del camposanto, per catturare lo sciame d’api.

Paura al cimitero, il coordinatore della Protezione civile: "Intervenuti con un apicultore"

"Siamo stati chiamati a intervenire per catturarlo - ha specificato il coordinatore della Protezione civile di Cantù Luca Montorfano - Siamo intervenuti con una squadra formata da due volontari, alla quale si è aggiunto anche un apicultore. Occorre infatti specificare che le api, se non vengono disturbata, non sono pericolose. Per questo motivo devono essere catturate perché rappresentano una risorsa per l’ambiente e per l’essere umano, e per questo motivo non devono essere uccise. Detto questo è chiaro che uno sciame d’api che si muove può suscitare paura nelle persone che lo vedono, proprio come è successo giovedì mattina al cimitero di Cantù".

Il lieto fine

Malgrado la squadra della Protezione civile sia arrivata sul posto tempestivamente, lo sciame d’api non è stato catturato immediatamente. "La procedura prevede infatti che lo sciame si stabilizzi, proprio perché può fermarsi in un luogo per un breve periodo per poi muoversi nuovamente fino a quando trova un punto dove soffermarsi. E’ successo così anche giovedì, quando alla fine lo sciame si è stabilizzato su una croce posizionata su una tomba". A questo punto i volontari della Protezione civile, che indossavano una tuta speciale necessaria per questo tipo di interventi, hanno collaborato con l’apicultore per il recupero dello sciame d’api.

"L’intervento dei volontari è proseguito nel pomeriggio di giovedì e si sono occupati principalmente di tenere lontano i cittadini che transitavano nel camposanto - ha concluso il coordinatore della Protezione civile di Cantù - Tutto si è concluso positivamente, anche se tengo a ribadire che lo sciame d’api fa certamente impressione, ma le api stesse non sono affatto pericolose".