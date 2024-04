Sciopero servizio di raccolta rifiuti: non è garantito il porta a porta

L’area gestione del territorio, Ufficio ambientale della città di Cantù informa i cittadini in merito allo sciopero del servizio di raccolta rifiuti.

Sciopero servizio di raccolta rifiuti

Così riporta il comunicato: “Si comunica alla cittadinanza che causa sciopero generale del settore di igiene ambientale proclamato da Fp, Cgil e Uil nella giornata di giovedì 11 aprile per la durata di quattro ore, non saranno garantiti i servizi di raccolta rifiuti porta a porta. Si invitano gli utenti a ritirare le eventuali frazioni non raccolte nella giornata di giovedì 11 aprile. Eventuali frazioni non raccolte non saranno recuperate e verranno regolarmente effettuate nella settimana successiva nei giorni prestabiliti. Si comunica, infine, che potrete non essere garantita l’apertura del centro raccolta rifiuti di corso Europa”.

In caso di necessità, rivolgersi all’assessorato all’Ambiente guidato da Antonio Metrangolo, chiamando lo 031-717551 o scrivendo una e-mail ad ambiente@comune.cantu.co.it.