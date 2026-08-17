Scivola durante una escursione, recuperato dai pompieri

La gita in montagna si è conclusa in ospedale per un 48enne a causa di una caduta che ha reso necessario l’intervento dei pompieri

L’incidente

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo il torrente Lambro nel territorio di Ponte Lambro. Un uomo di 48 anni stava facendo una escursione quando è scivolato, infortunandosi a una caviglia a tal punto da non riuscire a proseguire.

L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Erba e del SAF di Como, oltre che dai volontari del Soccorso Alpino. Il 48enne è stato recuperato poi affidato alle cure del personale del 118 che l’ha trasportato in codice verde all’ospedale di Erba