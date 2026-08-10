Il fatto

Scompare al lago, ricerche sospese da ieri sera

Sabato sera sono stati ritrovati indumenti da bagnante lungo la riva del Segrino.

Scompare al lago, ricerche sospese da ieri sera

Eupilio · 10/08/2026 alle 17:20

Per tutta la giornata di ieri, domenica, sommozzatori, vigili del fuoco e droni hanno cercato di individuare la presenza della persona nelle acque del bacino di Eupilio

A far scattare le ricerche è stata una segnalazione

A far partire le ricerche, ieri mattina intorno alle 10, sono stati i Carabinieri dopo che era arrivata una segnalazione nella serata di sabato. Un passante aveva infatti notato effetti personali in una spiaggetta pubblica a fianco al lido. Così sono state avviate le operazioni che, pero, non hanno portato a nulla. Nella serata di ieri sono state sospese.

Intervento anche degli specialisti del nucleo Sapr con i droni

Al Segrino sono intervenute le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Como, supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e dagli specialisti del nucleo Sapr, Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, che mediante l’impiego di droni hanno effettuato ricognizioni aeree dell’area interessata dalle ricerche.

Fino a nuove evidenze le operazioni sono ferme

Le ricerche risultano ora sospese fino a nuove evidenze. Oggi, lunedì 10 agosto, infatti, le operazioni non sono proseguite.

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