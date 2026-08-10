Scompare al lago, ricerche sospese da ieri sera

Per tutta la giornata di ieri, domenica, sommozzatori, vigili del fuoco e droni hanno cercato di individuare la presenza della persona nelle acque del bacino di Eupilio

A far scattare le ricerche è stata una segnalazione

A far partire le ricerche, ieri mattina intorno alle 10, sono stati i Carabinieri dopo che era arrivata una segnalazione nella serata di sabato. Un passante aveva infatti notato effetti personali in una spiaggetta pubblica a fianco al lido. Così sono state avviate le operazioni che, pero, non hanno portato a nulla. Nella serata di ieri sono state sospese.

Intervento anche degli specialisti del nucleo Sapr con i droni

Al Segrino sono intervenute le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Como, supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e dagli specialisti del nucleo Sapr, Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, che mediante l’impiego di droni hanno effettuato ricognizioni aeree dell’area interessata dalle ricerche.

Fino a nuove evidenze le operazioni sono ferme

Le ricerche risultano ora sospese fino a nuove evidenze. Oggi, lunedì 10 agosto, infatti, le operazioni non sono proseguite.