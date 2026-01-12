Scomparso Cesare Croci, ex assessore e vicepresidente della San Maurizio

La citta di Erba piange Cesare Croci, 84 anni: noto non solo per aver fatto parte dell’Amministrazione comunale ai tempi del sindaco Marcella Tili, ma anche per la sua dedizione all’Unione sportiva San Maurizio dove è stato allenatore dal 1973

Un uomo molto conosciuto, che ha speso la sua vita per l’atletica

E’ scomparso nella notte Cesare Croci, pilastro dell’Us San Maurizio dove aveva iniziato come allenatore nel 1973. Lo era stato fino allo scorso anno. Nel corso della sua vita si era speso intensamente per l’atletica, insegnando a generazioni di bambini e ragazzi che aveva cresciuto nel percorso sportivo. Era diventato vicepresidente della società, ricoprendo questo incarico fino all’ultimo.

Era stato assessore con il sindaco Tili

Croci si era impegnato anche nella vita politica della città: è stato uno storico consigliere di Forza Italia. Aveva affiancato Marcella Tili in entrambi i suoi mandati: nel primo, dal 2007 al 2012, era stato nominato assessore a Sport, Commercio, Attività produttive, Gemellaggio, Utenza e partecipazione civica; nel secondo dal 2012 al 2022 era stato consigliere di maggioranza.

Domani i funerali in San Maurizio

La cerimonia funebre si terrà domani, martedì 13 gennaio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, preceduta dalla recita del rosario alle 15.