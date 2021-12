in edicola

Una storia esemplare, il vitale sostegno di Lapo, golden retriever di 9 anni, e Arturo, australian di 3 anni.

Lapo è un golden retriever e ha 9 anni, Arturo è un australian di 3 anni. Definirli amici, compagni di viaggio, sarebbe riduttivo se si volesse tarare il loro peso specifico nella quotidianità di Claudia Spagolla, di Olgiate Comasco.

Sconfigge il tumore col supporto dei suoi cani

La commessa e dog sitter olgiatese, 41 anni si è trovata a combattere contro un tumore e ha sperimentato la forza vitale ricevuta dai due cani. "La sensibilità di Lapo e Arturo nei miei confronti è bellissima. Arturo ha capito subito cosa stava accadendo: non mi è più saltato sulla pancia. Lapo, proprio mentre ero ammalata, ha avuto un tumore ai testicoli, per fortuna benigno: con me la sua empatia è stata eccezionale. Mi hanno dato tantissimo... Adesso sto meglio, voglio impegnarmi per aiutare chi ne ha bisogno", ha spiegato.

