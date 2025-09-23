Sfide sul campo: successo per i tornei di beach volley e basket

E’ andata in scena una proposta sportiva che rientra nel progetto “Gg: il gioco continua!”, finanziato da Regione Lombardia

Oltre sessanta persone si sono sfidate

Sul campo sportivo di Pusiano lo scorso fine settimana si sono tenuti i tornei di beach volley e basket organizzati dall’associazione giovanile lo Snodo. L’iniziativa è stata ideata da un gruppo di volontari interessati al tema sport grazie alla collaborazione con l’associazione Time to play. L’evento ha raccolto l’adesione di più di sessanta persone, contando la partecipazione di nove squadre di beach volley e quattro di basket.

Gironi all’italiana con premio finale

Il torneo prevedeva scontri amichevoli tra varie squadre. Nonostante il caldo e il sole estivo i partecipanti hanno giocato con impegno e determinazione. Il torneo ha utilizzato i gironi all’italiana (o round-robin), una formula di torneo in cui tutti i partecipanti si affrontano tra loro, senza eliminazione diretta. Per basket è stato organizzato un solo girone, mentre per beach volley due.

Al termine dello svolgimento dei gironi di beach volley, solo le due squadre con più punti si sono scontrate tra loro per la semi-finale. Nonostante l’impegno solo una squadra è stata premiata per ciascuno sport con un dolce premio.