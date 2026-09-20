Scontro tra auto, si viaggia solo su una corsia sulla A9

A causa di un incidente che ha coinvolto tre auto, sulla A9 in direzione nord si viaggia solo su una corsia

Il sinistro

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.40, nel tratto della A9 tra l’innesto della A36 e l’uscita Lomazzo sud: uno scontro che ha interessato tre veicoli

L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre alla Polstrada e ai Vigili del Fuoco, sono giunte due ambulanze, con i soccorritori che si sono occupati dei feriti, una ragazza di 21 anni, un ragazzo di 26 e una donna di 51.

Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

AL momento la A9 in direzione nord è aperta su una sola corsia