Scontro tra auto e camion lungo la Varesina

Scontro con camion, incidente a Lurate Caccivio

E' accaduto nella giornata odierna, intorno alle 15, all'altezza dell'incrocio tra la Varesina e via Volta. Secondo quanto è stato possibile costruire, una Bmw stava uscendo proprio da via Volta quando un camion, che percorreva la statale in direzione Como, ha impattato contro la vettura. Sul posto un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un'automedica. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Appiano Gentile. L'uomo alla guida della vettura è stato soccorso in codice giallo.