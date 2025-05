Screening cardiologico gratuiti all’ospedale Sant’Anna

Venerdì 9 maggio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sarà possibile effettuare uno screening cardiologico gratuito con i cardiologi di Asst Lariana.

Screening gratuito, una giornata

A disposizione ci sono 40 appuntamenti, dalle 10 alle 15, da prenotare sulla piattaforma Eventbrite (cercare l’evento di Asst Lariana Prenditi cura del tuo cuore; le prenotazioni si potranno prendere a partire dalle ore 14 di oggi 5 maggio). In particolare l’iniziativa è dedicata a pazienti nella fascia di età tra i 40 e i 70anni, senza una storia di cardiopatia nota e che non abbiano effettuato una visita cardiologica nell’ultimo anno.

La giornata è collegata a “Cuore Nostrum” l’iniziativa di screening dei fattori di rischio e di disturbi del ritmo cardiaco promossa dalla società scientifica SInCa, la Società Insubrica Cardiologica, che coinvolge il territorio rappresentato dalle aree della cosiddetta “Regio Insubrica”, ossia la Provincia di Varese con l’Università degli Studi dell’Insubria, la Provincia di Como, la Provincia di Lecco, la Provincia di Novara con l’Università del Piemonte Orientale, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il Canton Ticino.

Dove e quando saranno effettuate le visite

Le visite saranno effettuate venerdì 9 maggio all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, nel Poliambulatorio 1 (sala 20 e sala 21) a cura dei cardiologi di Asst Lariana che monitoreranno i parametri vitali come la pressione arteriosa nonché la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco mediante traccia elettrocardiografica. “Si tratta di uno screening pensato per individuare quei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, spesso privi di sintomi, come l'ipertensione arteriosa o la fibrillazione atriale - spiega il primario della Cardiologia di Asst Lariana, il dottor Mario Galli - Questi disturbi rappresentano le maggiori cause di sviluppo di gravi malattie cardiovascolari, malattie che continuano a essere la causa principale di morte nel nostro paese”. Sono in particolare a rischio cardiaco, soggetti con storia di fumo, ipertensione, livelli lipidici anormali, diabete ed obesità, nonchè soggetti con una storia familiare di malattie cardiache.