Screening gratuiti per le mamme in occasione della loro festa

Screening gratuiti per tutte le mamme ad Albavilla in occasione della loro festa, il prossimo 10 maggio, grazie alla bella iniziativa dell’ambulatorio «Il Sorriso» e l’impegno dell’assessore Angela Bartesaghi.

Appuntamento organizzato da "Il Sorriso"

L’appuntamento è nella piazza principale del paese, dalle 9 alle 12.30 circa della domenica in cui ricorre la giornata dedicata a tutte le mamme. Sarà allestito il gazebo dell’ambulatorio «Il Sorriso», che grazie alla collaborazione con l’associazione Cuore in Erba erogherà elettrocardiogrammi gratuiti. Saranno presenti anche Aido Como, di cui Bartesaghi è presidente provinciale, e l’associazione Familiarmente Noi. «Aido e Familiarmente avranno uno spazio in piazza per l’occasione - aggiunge Bartesaghi - Entrambe le associazioni omaggeranno tutte le mamme presenti di una piantina, in occasione della loro festa. Presso i gazebo sarà poi possibile richiedere informazioni sulle attività delle associazioni in paese e sul territorio».

Un’iniziativa che ha l’obbiettivo di fare prevenzione e dare un regalo alle mamme nella loro giornata.

«La ho pensata come assessorato e come ambulatorio Il Sorriso perché spesso organizziamo iniziative di prevenzione dedicate a bambini e ragazzi, anche grazie alla collaborazione con le scuole: meno per adulti - ancora l’assessore Bartesaghi - E spesso per fare un elettrocardiogramma c’è da aspettare le lunghe liste di attesa, in più a volte è un esame costoso. Così abbiamo pensato di fare un regalo alle mamme, grazie alla bella collaborazione con la dottoressa Tiziana Broffoni e a Cuore in Erba».

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente e i gazebo saranno allestiti a Villa Giamminola.