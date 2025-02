Scritte anarchiche lungo la Provinciale: sono apparse questa mattina a Penzano

Preso di mira un muro di un privato e la cinta del camposanto

Scoperte questa mattina

Sono state scoperte questa mattina domenica 23 febbraio le scritte, anarchiche e antifasciste, lungo la strada Provinciale 639 Como - Lecco - a Penzano, frazione di Eupilio. In particolare sul muraglione di una proprietà privata e sul muro del cimitero penzanese.

Ma non solo. Sul muro del camposanto anche la scritta "Dio non esiste". Probabilmente gli autori hanno agito in tarda serata o nella notte.

Il sindaco ha sporto denuncia

Immediatamente è stato allertato il sindaco del paese, Alessandro Spinelli, che ha sporto denuncia del fatto ai Carabinieri:

"Penso che la democrazia e la nostra fede, che sono esercitate alla luce del sole, siano le risposte migliori a questi gesti intollerabili non rispettosi degli altri".

Episodi già accaduti nei paesi vicini

Non è la prima volta che sui muri compaiono scritte contro le forze dell'ordine, inneggianti all'anarchia. Prese di mira qualche mese fa Erba - nella zona di piazza Mercato, via Turati e di via Diaz - e Longone al Segrino, lungo la Provinciale 41.

Anche questa volta scritte contro l'onorevole Zoffili

Tra le scritte apparse a Penzano questa mattina ce n'è una anche contro l'onorevole Eugenio Zoffili.

L'esponente della Lega anche a Erba era stato preso personalmente di mira.