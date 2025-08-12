Scritte offensive contro la Polizia locale

Il fatto

Piena solidarietà da parte dell'Amministrazione comunale agli agenti

La dura condanna a un atto vile e increscioso

Già avviate le indagini per trovare i colpevoli

Scritte volgari e offensive contro la Polizia locale sono comparse in via Monivasco, all'intersezione con via Ceresio, a Lomazzo. E’ stata la pattuglia, impegnata in un servizio sul territorio, a individuare la presenza delle scritte. Il Comando ha attivato le indagini del caso e sta provvedendo all'acquisizione delle immagini da telecamere e impianti di video sorveglianza della zona, al fine di risalire ai responsabili del gesto. Sono immediatamente state attivate le procedure per la pulizia della strada e il ripristino dello stato dei luoghi, con l'intervento degli operai comunali.

Un attacco verso chi si spende per la sicurezza

Immediata la reazione dell'Amministrazione comunale che ha voluto esprimere piena solidarietà al corpo di Polizia locale per voce dell'assessore alla Sicurezza, Claudio Taormina: