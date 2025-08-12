Il fatto

Scritte offensive contro la Polizia locale

Piena solidarietà da parte dell'Amministrazione comunale agli agenti

Scritte offensive contro la Polizia locale
Lomazzo
Pubblicato:

La dura condanna a un atto vile e increscioso

Già avviate le indagini per trovare i colpevoli

Scritte volgari e offensive contro la Polizia locale sono comparse in via Monivasco, all'intersezione con via Ceresio, a Lomazzo. E’ stata la pattuglia, impegnata in un servizio sul territorio, a individuare la presenza delle scritte. Il Comando ha attivato le indagini del caso e sta provvedendo all'acquisizione delle immagini da telecamere e impianti di video sorveglianza della zona, al fine di risalire ai responsabili del gesto. Sono immediatamente state attivate le procedure per la pulizia della strada e il ripristino dello stato dei luoghi, con l'intervento degli operai comunali.

Un attacco verso chi si spende per la sicurezza

Immediata la reazione dell'Amministrazione comunale che ha voluto esprimere piena solidarietà al corpo di Polizia locale per voce dell'assessore alla Sicurezza, Claudio Taormina:

"Condanniamo un atto così vile e increscioso contro chi quotidianamente si spende per la nostra sicurezza".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151