Una cittadina di Novedrate è andata in udienza da papa Francesco. Si tratta di Angelina Contartese, 50 anni: «Vedere il Papa è stato emozionante, indescrivibile» è il suo primo commento.

Scrive al Papa: invitata all’udienza generale

Angelina vive e lavora in Comune ormai da diversi anni. Molto conosciuta in paese, fa parte dell’Associazione famiglie audiolesi di Cantù, è una persona molto creativa – scrive poesie e canzoni – ed è molto credente.

«Ho avuto una vita difficile – confessa Contartese – sono audiolesa oralista fin dalla nascita e nella mia vita ho superato tante difficoltà».

Angelina racconta che ha dovuto affrontare numerose, forse troppe, sfide che il destino le ha messo davanti. Ma le cose sembrano diverse a partire da gennaio 2022:

«Le cose stanno finalmente cambiando. Mi definisco una sorta di ‘miracolata’» ha commentato.

Nel febbraio del 2022 ha deciso di scrivere una lettera al Pontefice per raccontare di come ha realizzato di essersi «sentita salvata da Dio e di aver capito che tutto il male e le sfide che ha dovuto affrontare le sono state messe di fronte perché sapeva che le avrebbe superate».

Contartese ha ricevuto in risposta alla sua lettera un invito a partecipare a un’udienza generale con il Papa. Udienza alla quale, per problemi personali, ha potuto partecipare solo quest’anno. L’udienza generale si è quindi svolta mercoledì 28 giugno e ad accompagnare Angelina, assieme ad altre persone fidate, è stato anche il vicesindaco Pasquale Brosio.

«Siamo partiti in treno martedì: l’emozione saliva sempre di più a ogni istante – racconta Angelina – Appena arrivati siamo andati subito in piazza San Pietro a ritirare le credenziali per partecipare all’udienza». L’incontro si è svolto alla presenza di molte persone: «Eravamo all’aperto, il papa era su un palco e intorno c’era molta gente» racconta Angelina.

Che emozioni

Felice di aver partecipato all’udienza è anche il vicesindaco Pasquale Brosio:

«E’ sempre un’emozione andare a queste udienze, l’incontro con il papa fa sempre venire i brividi. Durante l’udienza il Pontefice ha trattato un tema a lui caro, quello degli ultimi: è stato emozionante davvero». Contartese poi descrive Roma come «bellissima, un posto magico con gente spensierata e felice».

Ancora emozionata per aver incontrato il Papa, Angelina prosegue a raccontare di come qualcosa sia cambiato in lei da gennaio 2022:

«Mi sto amando e mi sono accettata per come sono: non temo più i pregiudizi della gente. Mi sto impegnando a realizzare i miei sogni: quello che non ho fatto prima, lo sto facendo ora». Anche se, proprio in questi mesi, ha dovuto affrontare la perdita del padre, al quale era molto legata: «Mio padre era l’unico che mi ha veramente amata. Io e mio papà siamo uguali: stessi pregi e stessi difetti – ricorda con affetto e prosegue – ringrazio molto i miei genitori per tutti i sacrifici che hanno fatto per me».

E un pensiero va anche alla figlia, Valeria, di 22 anni: «Adesso metto me e mia figlia al primo posto».