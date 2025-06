Scuderia Ferrari club, inaugurata la nuova sede al Noivoiloro

Alla guida del sodalizio c'è il presidente Vittorio Gerosa

La Scuderia Ferrari club Erba ha inaugurato la sua nuova sede operativa presso la cooperativa Noivoiloro. Lo storico club erbese di appassionati delle "rosse", che conta 220 soci e il prossimo anno festeggerà i 25 anni di attività, ha infatti scelto la nuova sede con un intento solidale. Un modo per interagire con altre associazioni e collaborare insieme.

Molto soddisfatto il presidente Vittorio Gerosa:

"Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo per la Scuderia Ferrari Club Erba, un obiettivo maturato da anni, con l’intento di dare sempre più importanza ai nostri soci perché la nuova sede ci permetterà di interagire anche con altre associazioni del territorio e di collaborare in attività future. Le nostre riunioni sono ogni primo giovedì del mese e saranno occasione per cenare e stare insieme in questa bella realtà, sostenendo le loro attività".