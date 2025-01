Scuola, contributi per le famiglie fino a 480 euro

Fino a 480 euro per gli studenti di Bulgarograsso frequentanti la scuola media grazie ai contributi comunali.

Contributi comunali, bando aperto

E’ aperto il bando per poter accedere alle sovvenzioni messe in campo dall’Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Chindamo. Le famiglie degli alunni di prima, seconda e terza media e i primi due anni di superiori, con un Isee fino a 25.000 euro, potranno ricevere un contributo di 480 euro. Quelle con figli frequentanti il primo o secondo anno delle superiori, saranno beneficiarie di una sovvenzione di 400 euro con Isee tra 25.001 euro e 35.000 euro o 280 euro (oltre i 35.000 euro). Per gli alunni di terza, quarta e quinta superiore: 200 euro con Isee fino a 25.000 euro, 170 euro tra 25.001 e 35.000 e 150 euro oltre i 35.000 euro.

I requisiti per accedere

I requisiti: essere residenti a Bulgarograsso, essere iscritti alla scuola secondaria di primo grado o alla scuola superiore, non essere morosi verso il Comune. In questo caso il contributo potrà essere erogato solamente a debito estinto entro e non oltre il 31 marzo. "L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie - spiega l’assessore alla Scuola Erika Mandaglio - Questo contributo è mirato per far fronte alle spese del trasporto scolastico e l’acquisto dei libri".