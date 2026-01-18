Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” in festa per il 50esimo anniversario di fondazione

L’asilo “Arcobaleno” di Ronago ha aperto le sue porte per accogliere genitori, bambini, ex alunni e la comunità e celebrare così 50 anni dalla fondazione: dopo la messa in chiesa parrocchiale, discorsi e rinfresco.

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” in festa tra ricordo e futuro

“Sul filo del ricordo, per costruisco il nostro futuro” è il ritornello che ha animato la mattinata di oggi, domenica 18 gennaio. Nella sede della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” si è svolta la festa per il 50esimo anniversario di fondazione. Alle 10 la messa presieduta dal parroco, don Sandro Vanoli, poi tutti all’asilo. Ad accogliere i presenti, la mostra pensata per ricostruire la storia della scuola materna attraverso le foto. Dagli anni 60 ad oggi. Sì, perché l’atto di fonazione dell’ente risale al 1975, ma la nascita dell’asilo risale al Dopoguerra. A ricordare i passi più importanti ed esprimere i propri ringraziamenti, è stato il presidente Agostino Grisoni: “In questa casa i bimbi trovano posto nell’ordinarietà di tutti i giorni, come ha ricordato anche don Sandro. Cinquant’anni dell’associazione scuola dell’infanzia Arcobaleno intitolata a don Matteo Censi, l’asilo nasce molto prima, nel Dopoguerra, con Don Carlo Porlezza (e le suore della congregazione “Santa Maria di Loreto” di Vercelli, ndr). Quindi, ha più che 50 anni la cura di chi cresce. Nel 1975 nasce il percorso che io ho definito profetico e visionario. Sembra ieri, sono già passati 50 anni”.

“Migliaia di storie che hanno attraversato questi corridoi”

A prendere la parola, anche il sindaco Ermes Tettamanti: “Festeggiare 50 anni è davvero emozionante. Migliaia di storie che hanno attraversato questi corridoi. Significa intrecciare l’attività educativa con la vita della comunità ronaghese. La prima emozione l’ho vissuta stamattina quando sono andato a bere il caffè e ho visto le suore. Mi sono chiesto cosa fanno quattro suore al bar. Poi, guardando bene, ho riconosciuto suor Teresa: è stata l’insegnante dei miei figli 40 anni e mi sono emozionato. Questo lo dice lunga su quello che la scuola materna lascia in ognuno di noi. Forse il ricordo che tutti ci portiamo dietro. E’ la prima uscita del bambino. E già il fatto che la scuola di Ronago è in crescita la dice lunga, significa che la qualità è eccezionale e per questo ringraziamo Agostino, insegnanti e a tutti i ringraziamenti fatti dal presidente a cui mi associo. Come Comune rinnovo disponibilità a essere vicini alla scuola. Quando guardiamo i conti siamo ammirati e felici”.