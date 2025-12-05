Scuola dell’infanzia, Cdd e Rsa insieme in Comune: segno di collaborazione

Collaborazione, comunità e condivisione: questa la strada maestra per bimbi e ragazzi di Uggiate con Ronago.

Collaborazione e unione, valori fondamentali

Un momento di festa a rimarcare la profonda collaborazione a riguardanti la scuola dell’infanzia comunale “Suor Tomasina Pozzi” di Uggiate, così come il Centro diurno disabili e la Casa Anziani. Giovedì 4 dicembre, il sindaco Ermes Tettamanti e i suoi assessori hanno accolto in Municipio una decina di bimbi con due insegnanti, una ragazza con disabilità e un’educatrice, per scambiarsi gli auguri di Natale. I bambini hanno consegnato un biglietto d’auguri e lavoretti realizzati dalle tre realtà del paese, insieme. “E’ stata anche una presentazione ufficiale di collaborazione – commenta l’assessore all’Istruzione Aurelia Bizzanelli – E’ stato molto bello. Ho ringraziato per questo bellissimo percorso condiviso che, indubbiamente, è un grande segno da dare alla comunità. Queste realtà vivono momenti di condivisione durante l’anno e, per Natale, addobbano insieme il paese”.

Scoprire e unire generazioni

Lo scopo della collaborazione è chiaro: unire generazioni e scoprire il piacere di stare insieme. La progettualità del Natale ribadisce il senso di comunità. “Quest’anno abbiamo voluto valorizzare ancora di più il senso che per noi ha la scuola, luogo educativo dove si ricercano significati e abbiamo voluto dare un segno forte – spiega la coordinatrice della scuola comunale Uggiatese, Simona Boatto – Bimbi, Rsa e Cdd: da un paio d’anno stiamo facendo incontri tra generazioni per essere cittadini attivi all’interno della comunità. I bimbi sono i cittadini di domani. Dunque, abbiamo ufficializzato momenti di condivisione: attraverso gesti come fare, colorare, mettersi in gioco e lasciare in Comune e in paese piccoli segni. Non è solo il fare, ma la relazione che nasce”. Pigne, frutta, piccoli legni. La fantasia e la creatività hanno superato qualsiasi limite durante i momenti condivisi tra anziani, bambini e persone con disabilità, come si vede nella foto sottostante. Ecco quanto realizzato.

Tutti i 106 bimbi della scuola dell’infanzia sono stati coinvolti e, insieme al Cdd hanno realizzato anche vasetti – porta candele – che settimana prossima offriranno ai negozianti come scambio di auguri.