Scuola dell'infanzia riqualificata: la sorpresa per il nuovo anno scolastico

La novità

Pavimentazione rifatta e tinteggiate le aule

Scuola dell'infanzia riqualificata: a Olgiate Comasco la sorpresa per il nuovo anno scolastico.

I lavori

Un paio di giorni ancora di lavori e poi l'intervento di riqualificazione del plesso di via Roncoroni sarà completato. L'impegno del Comune ha garantito interventi sulla pavimentazione: la scelta è stata quella di posare direttamente sul vecchio linoleum il nuovo strato di Pvc. Intervento della ditta "RC Pavimenti" di Milano su una superficie di circa 1.200 mq e che ha comportato una spesa di 80.000 euro. Inoltre, tinteggiati mille metri di pareti nelle aule e nei locali dei servizi igienici (dove sono state ripitturate anche le piastrelle): in questo caso impegnati altri 30.000 euro, lavori effettuati dalla ditta "Il Rullo" di Solbiate con Cagno. L'intervento è iniziato il primo luglio e la fine delle opere era calendarizzata per il 25 agosto ma, di fatto, restano solo piccoli dettagli da ultimare nei prossimi giorni.

Gli interventi degli ultimi anni

Due anni fa erano stati rifatti i bagni che non erano in numero sufficiente. Poi è stato sistemato il seminterrato. L'anno scorso è stato fatto il nuovo impianto di distribuzione del calore. Negli ultimi tre anni il Comune ha destinato più di mezzo milione di euro per riqualificare la scuola dell'infanzia di via Roncoroni.

Comune e scuola soddisfatti

Il sindaco Simone Moretti esprime soddisfazione: "Il fatto di intervenire sulle scuole dell'infanzia ti dà soddisfazione. L'anno scorso erano stati fatti i lavori nel plesso di via Repubblica. Investimenti su scuola, sport e in termini di sicurezza sono quelli più graditi". Paola Vercellini, vicesindaco e assessore all'Istruzione: "Sono tutti ammodernamenti che vanno nella direzione in cui sta andando la scuola, di spazi condivisi e lezione condivise. Sono necessari. Piano piano cerchiamo di arrivare a tutti". Agnese Scalcinati, vicepreside dell'istituto comprensivo: "E' un intervento fortemente riqualificante, che abbiamo tutti apprezzato e condiviso già dall'idea progettuale. L'ambiente è molto bello, siamo grati al Comune. Avere una scuola sostenibile per l'attività con i bambini, che non abbia grandi dislivelli e sia omogenea nella sua struttura è bello non solo dal punto di vista estetico ma funzionale dal punto di vista organizzativo e strutturale".