Scuola di via Andina: lavori conclusi

Sono conclusi i lavori di riqualificazione delle facciate della scuola primaria Ottavio Marelli in via Andina a Cantù . L’edificio del 1955, venne progettato da Attilio Terragni, fratello del più celebre Giuseppe, ed è considerato un esempio significativo dell’architettura razionalista italiana.

L’intervento

I lavori sull’edificio sono stati avviati nel giugno 2025 e hanno previsto il risanamento conservativo delle facciate: la rimozione delle parti ammalorate, la protezione anticorrosiva dei ferri d’armatura, la ricostruzione dei punti degradati, la rasatura e la tinteggiatura finale con pitture ai silicati. Sono stati inoltre trattati i serramenti originali in ferro, sostituite le pellicole di sicurezza dei vetri e applicate nuove pellicole a controllo solare sulla facciata più esposta. Nei prossimi giorni saranno completati gli ultimi interventi sull’impianto elettrico esterno e la sostituzione delle pensiline di ingresso.

Prima opera del MoMe

L’intervento – del valore complessivo di 653mila euro, interamente finanziato dal Comune di Cantù – rappresenta la prima opera nell’ambito del MoMe – Museo del Mobile e del Merletto, il progetto di rigenerazione urbana e culturale dal valore di 6.189.611 euro, di cui 3 milioni di euro assegnati grazie alla vincita del Bando Emblematici Maggiori (con il contributo di 1,4 milioni daFondazione Cariplo e 1,6 milioni da Regione Lombardia). A questi si aggiungono 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e all’ampliamento del liceo Fausto Melotti, stanziati dalla Provincia di Como nell’ambito di un Accordo di Programma.

Il commento dell’assessore

Dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo:

“Con questo intervento abbiamo risolto una serie di criticità che nel corso del tempo avevano compromesso la struttura: l’ammaloramento degli intonaci era molto esteso e la quasi totale assenza dei gocciolatoi sui davanzali aveva accelerato il processo. Siamo intervenuti anche sulle grandi superfici vetrate con nuove pellicole a controllo solare e andremo ad installare anche nuove tende per rendere sempre più confortevoli gli ambienti. Questo è il primo cantiere “MoMe” ad arrivare a conclusione: un passo importante. Ora guardiamo alla prossima tappa, Villa Calvi, un intervento da oltre 2 milioni di euro. L’obiettivo è quello di avviare la gara e avvicinarci all’apertura del cantiere nei primi mesi del 2026”.

Le parole del sindaco

