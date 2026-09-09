Scuola in anticipo per sperimentare la conoscenza

“Cominciamo prima, cominciamo bene, cominciamo tutti”: è il motto con il quale l’Ic “Monsignor Pirovano” di Merone riapre i battenti. La scuola dell’infanzia è già attiva da lunedì, 7 settembre, mentre domani, giovedì 10 settembre, saranno in pista le scuole primaria e secondaria di primo grado con due giorni di anticipo rispetto al calendario regionale

Tempi più distesi dedicati all’accoglienza

L’obiettivo messo in campo dall’Istituto comprensivo “Pirovano” con il progetto “Prima-Se” è quello di cominciare con tempi più distesi dedicati all’accoglienza perché tutti possano trovare a scuola – tra compagni, insegnanti, educatori e personale ausiliario – il giusto luogo dell’esperienza e della sperimentazione, della grande avventura della conoscenza.

Un extra tempo per sei pomeriggi di settembre

Quello alla scuola secondaria è un importante passaggio, eccitante, ma spesso anche complicato: per questo la dirigenza e il corpo docenti hanno pensato a un progetto che facilita questo salto con un extra tempo – per sei pomeriggi di settembre – dedicato all’incontro con i nuovi compagni e i docenti. Ma anche con le maestre salutate qualche mese fa.

Costruire legami solidi tra pari e con i nuovi docenti

Lo scopo è quello di favorire la costruzione di legami solidi tra pari, con i nuovi docenti e con le altre figure di riferimento delle giornate scolastiche. Protagonisti dell’iniziativa sono le tre classi prime del plesso di Merone che pranzeranno insieme e lavoreranno a gruppi sulla lingua italiana e sulla matematica, giocando con i saperi; i docenti della secondaria che potranno conoscere i nuovi studenti in un contesto più disteso; le ex maestre che accompagneranno e osserveranno le reazioni dei loro bambini che spiegano le ali verso nuovi orizzonti.