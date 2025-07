Scuola in lutto: addio alla vicepreside delle medie

Ic "Puecher"

La morte della professoressa Patrizia Calcaterra ha gettato nello sconforto colleghi, genitori e studenti.

La docente è mancata questa notte. Aveva 61 anni

Una grande dedizione alla "sua" scuola

E' morta nella notte Patrizia Calcaterra, 61 anni, docente di Italiano e vicepreside della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Puecher" di Erba. Una malattia che in poco tempo se l'è portata via, gettando nello sconforto colleghi, genitori e studenti. Fino all'ultimo il suo pensiero è stato per la "sua" scuola, per cui ha sempre dedicato attenzione e cura.

"Il suo modo discreto di esserci ci mancherà tanto"

E' affranta la dirigente scolastica Rosa Angela Muni che aveva conosciuto la professoressa Calcaterra al suo arrivo, in questo anno scolastico, e con lei aveva costantemente collaborato:

"C’era sempre, con il suo modo gentile e tranquillo che metteva tutti a loro agio. Per i docenti è stata una guida sicura, il personale sapeva che poteva contare su di lei. Gli studenti sentivano che era una persona vera, presente, e le famiglie hanno visto quanto ci teneva, con serietà ma anche con tanto cuore. La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme, prima di tutto umano, poi professionale. Ma ci ha lasciato anche tanto, l’esempio di una persona che ha vissuto la scuola con passione, rigore e cuore. E quel suo modo di esserci, così pieno e discreto, continuerà a ispirarci ogni giorno. A nome mio e di tutta la comunità scolastica, un abbraccio sincero alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Ci mancherà davvero tanto".

"Il suo esempio resterà vivo nel ricordo"

La presidente del Consiglio di Istituto "Puecher", Alice Baruffini, esprime grande cordoglio per la morte della vicepreside:

"Donna di grande statura morale, ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica, distinguendosi per serietà, dedizione e un instancabile impegno verso la scuola. Sua l’intuizione della sezione 2.0, così come la costante attenzione verso gli studenti più fragili, cui ha sempre riservato ascolto e cura. Il suo esempio resterà vivo nel ricordo e nelle tracce concrete del suo operato".

"Grazie di tutto il bene prezioso che ha seminato"

Parole di ringraziamento, con il cuore, sono arrivate da parte di tutti i genitori del Comitato Genitori "Puecher":

"Siamo sempre stati sostenuti dalla sua presenza discreta, dalle sue parole che hanno sempre valorizzato il nostro operato e per noi sono state preziose. Il suo desiderio è stato sempre chiaro: condividere e collaborare sempre tra adulti genitori e insegnanti per il bene dei ragazzi. Grazie di tutto il bene prezioso che ha seminato".

"Hai amato tantissimo il tuo lavoro"

Non ha fatto mancare la sua vicinanza anche Antonella Piscitello, direttore dei Servizi generali e amministrativi: