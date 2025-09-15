Scuola: lavori al rush finale

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i lavori di manutenzione della scuola primaria Giovanni XXIII. Assicura Roberta Tosca, sindaca di Luisago:

Nel 2024 Ats era intervenuta per far chiudere le aree più danneggiate dell’edificio, in particolare un vano scala, che aveva subito infiltrazioni, e un bagno senza piastrelle. Così l’Amministrazione comunale ha programmato diversi interventi per risolvere tutte le criticità emerse nei sopralluoghi. Sul tema, la sindaca ha illustrato gli ultimi sviluppi:

“Nel periodo estivo abbiamo potuto rifare i bagni che sono presenti nel piano rialzato, ma anche al primo piano. Inoltre, abbiamo installato anche i bagni per i disabili e, più in generale, per chi ha particolari limitazioni motorie. Questi bagni non erano presenti all’interno della struttura e quindi abbiamo ritenuto opportuno garantire servizi adeguati a tutti i giovani studenti. In origine c’era soltanto un bagno destinato ai disabili, ma aveva diverse problematiche che sono state risolte. In queste settimane del mese di settembre, invece, stiamo ritinteggiando altri bagni che si trovano nei 3 diversi piani dell’edificio e anche in questi casi si stanno sistemando alcune infiltrazioni. Infine, verrà controllato pure il tetto, per verificare, anche lì, il problema delle infiltrazioni. Già l’anno scorso siamo intervenuti su questa problematica, all’interno dell’edificio, anche grazie alla segnalazione di Ats, ma vogliamo approfondire la questione, per evitare altre possibili complicazioni future. L’obiettivo è eseguire un controllo a 360° già in questa sessione dei lavori”.