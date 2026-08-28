Scuola, più di 5,8 milioni di euro per il “Pessina” di Appiano e il “Romagnosi” di Erba

Energy4schools: approvati i progetti esecutivi per il “Romagnosi” di Erba e il “Pessina” di Appiano Gentile.

Scuola, interventi per 5,8 milioni di euro

L’Amministrazione provinciale di Como compie un ulteriore passo avanti nell’attuazione dei due importanti interventi di efficientamento energetico finanziati nell’ambito del programma regionale Energy4Schools. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo relativo all’istituto superiore “Gian Domenico Romagnosi” di Erba. Il progetto, dal valore complessivo di 3.458.614,89 euro, è finanziato per la quasi totalità da fondi regionali, con una quota a carico della Provincia di circa 74.000 euro.

I lavori saranno realizzati dalla società “Dremar Costruzioni Generali” Srl di Borgomanero, in virtù del contratto per appalto integrato sottoscritto lo scorso 23 giugno.

L’intervento prevede la realizzazione del cappotto esterno, l’installazione di due pompe di calore elettriche alimentate da un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200 kWp, che sarà collocato sulla copertura dell’edificio, la realizzazione di una cabina di media tensione e l’installazione degli apparati necessari per la regolazione interna.

I lavori avranno una durata prevista di un anno. L’effettivo avvio e il successivo sviluppo delle opere saranno concordati con la dirigenza scolastica, così da organizzare le attività nel modo più compatibile possibile con lo svolgimento delle lezioni.

Una scuola 2.0 anche per il “Pessina”

E’ stato inoltre approvato il progetto esecutivo relativo all’istituto professionale “Gaetano Pessina”, succursale di Appiano Gentile. L’intervento ha un importo complessivo di 2.468.699,95 euro ed è finanziato in gran parte da fondi regionali, con una quota a carico della Provincia di circa 574.000 euro.

I lavori saranno eseguiti dalla società “Paladino Costruzioni” Srl di Seregno, sulla base del contratto per appalto integrato sottoscritto lo scorso 5 agosto. Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto esterno, l’installazione di due pompe di calore elettriche alimentate da un impianto fotovoltaico di circa 100 kWp collocato sulla copertura dell’edificio e la sostituzione dell’illuminazione interna con lampade ad alta efficienza. Anche in questo caso la durata prevista dei lavori è di un anno e le modalità e i tempi di avvio saranno concordati con la dirigenza scolastica.

I due interventi rientrano nel programma Energy4Schools di Regione Lombardia, finanziato dal Programma Regionale FESR 2021-2027, nell’ambito delle azioni dedicate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’obiettivo è ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, diminuire il ricorso alle fonti fossili e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni e alla progressiva transizione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Edifici più efficienti

“Con l’approvazione dei due progetti esecutivi passiamo dalla fase della progettazione a quella della concreta realizzazione di interventi molto importanti per le nostre scuole – dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Parliamo di più di 5,8 milioni di euro di investimenti complessivi, resi possibili in gran parte grazie alle risorse regionali di Energy4Schools. Sono opere che permetteranno di rendere gli edifici più efficienti, ridurre i consumi e produrre energia pulita. È un investimento sul patrimonio della Provincia, ma soprattutto sul futuro dei nostri studenti e delle nostre comunità. La direzione è quella di una scuola sempre più sostenibile e di un patrimonio pubblico capace di contribuire concretamente alla transizione energetica del nostro territorio, percorso avviato dalla Provincia di Como anche con la costituzione della Comunità energetica rinnovabile provinciale”.