Scuola più sicura con il parco separato per i soli studenti

L’assessore Farano ha proposto di evitare l’uso promiscuo del giardino tra alunni ed esterni, per dare maggiore sicurezza

Il parco ospita anche un campo multidisciplinare accessibile a tutti

Il giardino della scuola elementare di Crevenna, a Erba, sarà separato dall’area verde accessibile a tutti. Un modo per evitare che persone estranee al plesso scolastico possano aggirarsi anche nella parte dedicata agli studenti. Cosa che invece a tutt’oggi è possibile. Il parco che attornia la scuola della frazione cittadina, infatti, ospita anche un campo multidisciplinare per basket, pallavolo e calcio. In particolare nel pomeriggio, dunque, è frequentato da giovani e adolescenti.

Sarà messo un cancello che delimiterà gli spazi

L’area verde che circonda il plesso di Crevenna è una zona molto ampia e pianeggiante. Nella parte più vicina alla scuola si trovano alcuni giochi e divertimenti per i bambini; nella parte più esterna - che è anche quella più grande - si trova il campo multidisciplinare.

"Garantire un ingresso indipendente a questa seconda parte che ospita il campetto di basket, pallavolo e calcio, permette anche di garantire più sicurezza all’intera area verde. Infatti, con il libero accesso, è frequente la presenza di ragazzi più grandi soprattutto nel pomeriggio", spiega l'assessore Paolo Farano.

Per questo motivo sarà installato un cancello di separazione tra gli spazi.

Verrà realizzato durante le prossime vacanze estive

Si tratta di un progetto che verrà realizzato durante le prossime vacanze estive e per cui è già stato indicato un finanziamento di circa 10mila euro. In questo modo, a settembre, anche le insegnanti potranno pensare ad attività mirate all'esterno, anche con l'ausilio di nuovo arredo che oggi invece si tema possa essere soggetto ad atti di vandalismo.