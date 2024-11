Scuola premiata per le lezioni di fair play

Inaspettato e bellissimo: premio del Panathlon alla scuola media di Olgiate Comasco per il corso di fair play.

Un corso sorprendente

L’iniziativa messa in campo per la seconda edizione da @testediserie e Asd Polisport registra il tutto esaurito e una coda di attesa. Sostenuta dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, vede attiva una trentina di alunni. Educazione al fair play riconosciuta dal Panathlon come virtuosa.

La premiazione

Ieri, a Como, la cerimonia di premiazione. Presente il professor Paolo Novati, che lanciando le “lezioni” di fair play ha ottenuto risposte entusiasmanti dagli studenti. “Non ci aspettavamo il premio - le parole del docente - Per noi è davvero un grande onore”.

Gli ospiti

Cerimonia applaudita per aver messo in primo piano il valore del fair play. Lo hanno sottolineato con la loro presenza e i loro interventi l’assessore regionale all’Università e Innovazione, Alessandro Fermi, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Presente anche il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti.