Scuola riqualificata e più “green” grazie a fondi per 40.000 euro

Scuola riqualificata e più «green» ad Albavilla: dopo il completamento dei lavori di riqualificazione della scuola, anche la mensa sarà implementata con nuove attrezzature per un maggior risparmio energetico.

Interventi alla refezione scolastica

Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale: il Comune ha infatti ottenuto finanziamenti per 40.000 euro nell’ambito del bando regionale Ri.circo.lo che prevede due linee di intervento. La prima è mirata all’acquisto di attrezzature per la mensa scolastica nell’intento di ottenere un maggior risparmio energetico; la seconda, invece, riguarda la lotta allo spreco alimentare e prevede l’acquisto di stoviglie riutilizzabili, vassoi e contenitori per l’acqua e isotermici. Con i fondi stanziati, nello specifico, sarà acquistato un nuovo set di stoviglie, una nuova lavastoviglie, un abbattitore di temperatura, un carrello termico portavivande, due frigoriferi e 15 contenitori isotermici.

Anche queste novità attenderanno gli alunni del Comprensivo «Kennedy» già dal primo suono della campanella. Lo spiega il sindaco Giuliana Castelnuovo: «L’acquisto di queste nuove attrezzature permetterà la diminuzione di costi e sprechi: si punta su qualità e sostenibilità – afferma – L’aggiudicazione di questi fondi nell’ambito del bando permetterà il rinnovo completo delle stoviglie e del materiale della refezione: l’obbiettivo è migliorare l’esperienza dei bambini a tavola e ridurre l’impatto ambientale. Continuiamo a puntare sul migliorare sempre la nostra scuola, anche dal punto di vista della mensa, per dare ai bambini il miglior ambiente possibile. Da parte della nostra Amministrazione è costante la voglia di investire e cercare risorse per il mondo scolastico».

Un intervento che si aggiunge a quelli recentemente terminati e finanziati grazie a contributi ministeriali per 85mila euro: le opere hanno riguardato alcune aule e corridoi e la realizzazione di nuovi controsoffitti antisfondellamento per migliorare la sicurezza dell’istituto scolastico. Le opere erano state avviate nei giorni di chiusura della scuola per le vacanze pasquali e sono state poi interrotte per essere continuate durante le vacanze estive.