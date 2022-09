Tutte le scuole di Cantù finalmente a norma. Per la prima volta l’inizio dell’anno scolastico sarà caratterizzato dalla disponibilità, da parte di tutti i plessi scolastici di proprietà comunale, della certificazione di prevenzione incendi.

Scuole a Cantù finalmente tutte a norma

"Stiamo completando quanto abbiamo iniziato due anni fa - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - Vale a dire il percorso di messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Abbiamo da poco concluso in questa direzione l’intervento presso la scuola Tibaldi e la Bachelet di Cascina Amata. Si è trattato di portare a termine i lavori per ottenere la certificazione di prevenzione incendi. Per questa ragione sono state utilizzate vernici intumescenti, che rappresentano un’efficace barriera rispetto alla diffusione di incendi. Per esempio è stata utilizzata alla scuola Tibaldi, per un investimento di circa 300mila euro, per coprire le travi che caratterizzano l’edificio". L’Amministrazione comunale canturina ha investito circa 1 milione e mezzo di euro per mettere a norma le 17 scuole di proprietà comunale dislocate in città.

