Scuole, basta freddo: caldaie accese dal 15 ottobre

Dopo lo stop dello scorso anno per mancanza delle certificazioni di prevenzione incendi

La conferma è arrivata direttamente dal sindaco

Le caldaie nelle scuole cittadine sono pronte a ripartire dal prossimo 15 ottobre. La garanzia arriva direttamente dall’Amministrazione comunale: il sindaco di Erba, Mauro Caprani, ha contattato il dirigente dell'istituto "Puecher", Gianmaria Rovelli, per rassicurarlo sulla riaccensione degli impianti in tutti i plessi.

Polemiche nate la scorsa primavera

Da quando le caldaie erano state spente, lo scorso 16 aprile, la questione delle certificazioni per gli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici aveva tenuto banco per settimane, a causa dell’imprevisto abbassamento delle temperature in primavera e dell’impossibilità della loro riaccensione per la mancanza di documentazione necessaria relativa alla prevenzione incendi. Una polemica che aveva travolto l'Amministrazione: la situazione aveva creato disagi alle famiglie e ai bambini.

La notizia integrale sul Giornale di Erba da sabato 5 ottobre 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui